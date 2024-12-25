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В Казани налоговая и ФСБ пресекли незаконную схему обналичивания средств

Сотрудники УФНС и УФСБ России по Республике Татарстан провели совместную операцию по пресечению преступной деятельности, связанной с продажей «бумажного НДС» и обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

В Казани налоговая и ФСБ пресекли незаконную схему обналичивания средств

В Казани налоговая и ФСБ пресекли незаконную схему обналичивания средств

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани налоговая и ФСБ пресекли незаконную схему обналичивания средств

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе рейда правоохранители изъяли из офиса, расположенного в центре Казани, 73 печати различных организаций, 242 банковские карты, 112 рутокенов с электронными подписями, 189 SIM-карт, 40 мобильных телефонов с перепиской клиентов, 42 топливные карты, серверное и компьютерное оборудование, а также первичную документацию.

Офис использовался для незаконных операций по продаже «бумажного НДС» и обналичиванию средств.

Сейчас правоохранительные органы проводят работу по идентификации организаторов и пользователей выявленной схемы.

Анар Зейналов

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