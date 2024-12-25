В Казани налоговая и ФСБ пресекли незаконную схему обналичивания средств
Сотрудники УФНС и УФСБ России по Республике Татарстан провели совместную операцию по пресечению преступной деятельности, связанной с продажей «бумажного НДС» и обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.
В Казани налоговая и ФСБ пресекли незаконную схему обналичивания средств
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе рейда правоохранители изъяли из офиса, расположенного в центре Казани, 73 печати различных организаций, 242 банковские карты, 112 рутокенов с электронными подписями, 189 SIM-карт, 40 мобильных телефонов с перепиской клиентов, 42 топливные карты, серверное и компьютерное оборудование, а также первичную документацию.
Офис использовался для незаконных операций по продаже «бумажного НДС» и обналичиванию средств.
Сейчас правоохранительные органы проводят работу по идентификации организаторов и пользователей выявленной схемы.