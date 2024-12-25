Вылет самолета из Казани в Челябинск перенесли из-за угрозы безопасности

Время отправления рейса «Казань — Челябинск» перенесли почти на три часа. Причиной стали ограничения, из-за которых аэропорт имени Габдуллы Тукая был закрыт. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял авиарейсы утром 25 декабря. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Согласно онлайн-табло, самолет из Казани в Челябинск должен был вылететь в 11:30 по местному времени. Однако время изменилось на 14:05.

В Челябинске также на три часа перенесли вылет самолета в Казань — с 10:50 на 14:00. В настоящий момент ограничения в аэропорту Казани сняты.