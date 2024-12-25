Аэропорт Казани возобновил работу

Ограничения на работу международного аэропорта Казани были сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Аэропорт закрыли для обеспечения безопасности полетов. Сообщается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» шесть авиарейсов, следовавших в Казань.

Ранее аэропорт Казани закрыли на прилет и вылет самолетов. В сообщении не уточнялось время введения ограничений. Сообщение о снятии ограничений опубликовали около 11:00.

В пресс-службе аэропорта Казани «Ъ Волга-Урал» сообщили, что самолеты из Томска, Стамбула и Алматы, перенаправили на запасной аэродром в Самару.

Диана Соловьёва