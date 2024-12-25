Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Самару

Самолеты, следовавшие в международный аэропорт Казани из Томска, Стамбула и Алматы, перенаправили на запасной аэродром в Самару. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе воздушной гавани столицы Татарстана.

Решение по перенаправлению судов было принято командирами самолетов.

По данным онлайн-табло, первый авиарейс на вылет перенесли с 06:50 до 10:50. Всего задержаны 10 самолетов из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Ереван, Минеральные Воды и Сочи. Задержки прибытия составляют от 30 минут до 4 часов. Время прилета в Казань перенесли у 11 авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Самары, Екатеринбурга, Мурманска, Красноярска, Бишкека, Челябинска, Улан-Удэ. Первый самолет должен был прилететь в Казань в 06:10, его задержали до 09:30. Время задержек составляет от 20 минут до 3 часов 55 минут.

Ранее стало известно, что в Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта. Причиной назвали обеспечения безопасности полета самолетов.

Диана Соловьёва