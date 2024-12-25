Ракету с символикой Ярославской области запустили в космос

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», на борту которой размещена символика Ярославской области. Трансляцию запуска вел Роскосмос.

Запуск состоялся 25 декабря в 10:45. Ракета выведет на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №5. Аппарат будет «наблюдать за планетой», а именно исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить ЧС, создавать и обновлять топографические и навигационные карты.

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме»,— сообщили в Роскосмосе.

В ходе трансляции отмечалось, что символика на ракете посвящена 1015-летию города Ярославля. Ярославская область известна выдающимися космонавтами, включая Валентину Терешкову, Валерия Токарева и Алексея Овчинина, работает на благо космонавтики и «Ярославский радиозавод». Ракета также украшена изображениями герба Якутии, а также символом 390-летнего юбилея и гербом города Вилюйска.

Алла Чижова