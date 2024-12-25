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Москвичам продают путевки в нелегальные детские лагеря в Ярославской области

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин потребовал не допустить работу нелегальных детских лагерей в Переславле-Залесском. Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии по вопросам отдыха и оздоровления детей.

Заседание было посвящено летней оздоровительной кампании 2024 года. По итогам проверок омбудсмен выявил несанкционированные лагеря.

«В настоящее время в Переславль-Залесском муниципальном округе московские компании активно продают путевки в оздоровительные лагеря на новогодние праздники со 2 по 8 января, лагеря в реестре не находятся. Главе муниципального округа необходимо принять меры по недопущению работы несанкционированных лагерей»,— заявил Михаил Крупин.

Вопрос работы таких лагерей в регионе возникает не впервые. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году индивидуального предпринимателя из Москвы уже штрафовали на 250 тыс. руб. за организацию несанкционированного детского лагеря на территории гостиницы в Переславле. Еще раньше по тем же основаниям штраф в 0,5 млн руб. был присужден организации из столицы.

Антон Голицын

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