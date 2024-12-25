Новым гастропроектом владельца магазинов «Мясология» станет ресторан «Терруар»

В эти выходные в центре Перми откроется новый ресторан «Терруар», его запустит владелец магазинов «Мясология» Александр Сидорук. Как пишет Business Class со ссылкой на создателей проекта, заведение разместится рядом с одним из магазинов «Мясология» на ул. Ленина, 74, на месте кофейни Light Garden. Зал будет рассчитан на 35 посадочных мест, внутреннее убранство ресторана выполнили в стиле «тихая роскошь».

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Концепция заведения предполагает развитие мировой практики искусства сочетания блюд со спиртными напитками, но с адаптацией под предпочтения пермской аудитории.

Предприниматель Александр Сидорук открыл своей первый мясной магазин в 2021 году на ул. Ленина, 74, на месте центрального отдела сети мясокомбината «Кунгурский». Как сообщается в 2ГИС, сейчас в городе действует два магазина «Мясология», второй находится на ул. Лихвинской, 93. Господин Сидорук развивает также гриль-бар «Гриль-гараж» на ул. Лихвинской, 93. Про его планы открыть в Перми премиум-ресторан стало известно в ноябре этого года, когда бизнесмен открыл набор сотрудников в будущее заведение на вакансии менеджера ресторана, повара, бармена и других.