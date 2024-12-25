В Ярославской области вырастет цена путевок в детские лагеря

В Ярославской области в 2025 году повысят стоимость путевок в детские лагеря. Об этом сообщает постановление правительства региона, принятое 23 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Стоимость путевок в лагеря с дневным пребыванием с двухразовым питанием составит до 203 руб. без торговой наценки и 311 руб. с торговой наценкой в день. В 2024 году эта сумма равнялась 189 и 290 руб. соответственно.

Со следующего года цена путевок будет следующей: для летних лагерей на 21 день — до 19 186 руб., на 14 дней — до 12 792 руб. Путевки в санаторные лагеря круглогодичного действия на 21 день обойдутся до 23 829 руб., а на две недели — до 15 887 руб. Весной, осенью и зимой цена составит до 1 134 руб. в сутки на одного ребенка.

Также изменится порядок компенсаций путевок из бюджета. Они будут предоставляться семьям, у которых совокупный доход на члена семьи не превышает 33660 руб. Размер компенсации будет зависеть от продолжительности пребывания в лагере и его типа.

Антон Голицын