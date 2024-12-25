У пермского театра закончилась лицензия на постановку еще двух спектаклей

В Пермском театре оперы и балета 30 и 31 января пройдут заключительные показы двух спектаклей. Как сообщает пресс-служба учреждения, у театра закончилась лицензия на постановку одноактных балетов «Свадебка» и The Second Detail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадебка.

Фото: телеграм-канал театра. Свадебка.

Фото: телеграм-канал театра.

«Свадебка» — балет Игоря Стравинского, написанный в 1923 году. Поставлен в 1982-м хореографом Иржи Килианом. В Перми премьера спектакля состоялась в 2012 году.

The Second Detail — постановка Уильяма Форсайта под электронную музыку. Балет был поставлен в 1991 году, российская премьера состоялась в Перми в 2012-м.

Напомним, в октябре у театра оперы и балета закончилась лицензия на постановку балетной миниатюры «Конькобежцы» Фредерика Аштона, постановки «Когда падал снег» Дугласа Ли и драмы «Зимние грезы», поставленной Кеннетом Макмилланом по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова. Завершающие показы цикла балетных постановок прошли на сцене оперного театра 5 и 6 ноября.