СКР проверит школьников в Екатеринбурге, которые избивали детей

В Екатеринбурге СКР начал проверку после сообщений об учащихся гимназии в Октябрьском районе, которые избивали других детей, сообщили региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ряде изданий появились публикации об инциденте в одной из гимназий города, где несовершеннолетний якобы был избит другим школьником. Также сообщалось о похожем случае за пределами учебного заведения. Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства происшествия и дадут им правовую оценку.

Ранее местный житель прислал порталу Е1 два видео, где школьники нападают на двух детей, при этом одним из пострадавших был его сын — его избили и заставили извиняться на камеру. В больнице мальчику сняли побои, его отец обратился в полицию. Вторым избитым мальчиком был друг ребенка. По словам отца, обидчик учится в пятом классе екатеринбургской гимназии.

Напомним, Свердловский областной суд ужесточил наказание подростку, поджегшему 13-летнего товарища, отправив его на два года в воспитательную колонию. Одежда младшего ребенка была залита бензином во время поездки на питбайке, один подросток достал зажигалку и чиркнул ей возле друга.

Ирина Пичурина