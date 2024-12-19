На Урале суд ужесточил наказание подростку, поджегшему 13-летнего школьника

Свердловский областной суд ужесточил наказание подростку, поджегшему 13-летнего товарища. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, в августе 2023 года в поселке Монетный группа подростков, включая 13-летнего мальчика и двух старших — 15 и 16 лет, решила покататься на питбайке, используя бензин. Одежда младшего ребенка была залита бензином и один подросток – Данил – достал зажигалку, и чиркнул ей возле товарища, из-за чего на нем загорелась одежда, а затем и он сам. Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Данил был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б», «в», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Суд частично удовлетворил гражданский иск законного представителя потерпевшего, взыскав 900 тыс. руб. в пользу мальчика и 50 тыс. руб. в пользу его матери.

Прокурор подал апелляционное представление на приговор, адвокат осужденного также обратился с жалобой. Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и изменил приговор. Данил был признан виновным по ч. 3 ст. 30, п.п. «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Суд также частично удовлетворил гражданский иск законного представителя потерпевшего, взыскав компенсацию морального вреда в сумме 850 тыс. руб.