Глава СК потребовал доклад о свалке опасных отходов вблизи свердловского поселка

Жители поселка Красногвардейский (Березовский ГО) в Свердловской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором говорится о расположенной вблизи населения свалке с опасными отходами. Видеозапись опубликовала группа «Народный фронт» во «ВКонтакте». Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал провести проверку и представить ему доклад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, с 2016 года вблизи поселка сбрасывают отходы высокого класса опасности, которые загрязняют воду и воздух. По словам одной из местных жительниц, делается это без необходимых документов. «В течение двух с половиной лет, если ветер был северо-восточный, дышать было невозможно — был стойкий запах аммиака»,— рассказала она, добавив, что обращения в местные органы власти результата не дали.

«Ъ-Урал» направил запрос в отдел ЖКХ городского округа, ответ ожидается.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя свердловского СКР Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку и представить доклад.

Полина Хабарова