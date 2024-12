Сахарному диабету прописывают доходы

Эксперты Высшей школы экономики рассчитали возможный прирост ВВП в РФ при более эффективном контроле за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом (СД). Так, при условии достижения больными с СД 2-го типа целевого значения гликированного гемоглобина число предотвращенных новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний составляет 30 на 1 тыс. человек у женщин и 33 на 1 тыс. мужчин. В метриках ВВП на душу населения выгода от применения эффективных программ контроля СД 2-го типа составит 213,6 млрд руб. в год, или 2,135 трлн руб. за десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Напомним, сахарный диабет относится к категории социально значимых неинфекционных заболеваний с эпидемическими темпами роста распространенности. В 2021 году распространенность СД 2-го типа по сравнению с 2016 годом увеличилась с 2 709 до 3 022 на 100 тыс. населения, смертность у этих больных также возросла с 87,7 до 93,9 на 100 тыс. населения — главным образом за счет сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), выступающих в качестве осложнений болезни (52 % смертей при СД 2-го типа связаны с ССЗ).

Несмотря на внедрение в лечебную практику современных технологий лечения, контроль заболеваний был недостаточен, с чем и связана такая статистика осложнений. Доля больных с уровнем гликированного гемоглобина менее 7 % (что считается хорошим показателем контроля) составляла не более 53 %, а еще более 8 % находились в зоне повышенного риска ССЗ с уровнем гликированного гемоглобина более 9%. При этом показано, что снижение повышенного уровня гликированного гемоглобина на 1 % уменьшает риск развития острого инфаркта миокарда на 14 %, атеросклероза периферических сосудов — на 43 % и ишемического инсульта — на 12 %.

Диабет — основной фактор риска развития ишемической болезни сердца и ишемического инсульта, которые являются первой и второй по значимости причинами глобального бремени болезней. Основные затраты при СД 2-го типа приходятся не на лекарственную коррекцию гликемии, а на лечение возникающих ССЗ и непрямых расходов, связанных с ними, особенно у лиц трудоспособного возраста. Так, расходы на одного пациента с контролируемым СД 2-го типа (гликированный гемоглобин 6,5 %) в три раза меньше, чем в случае высокого риска ССЗ (гликированный гемоглобин 9,5 % и выше).

Эксперты Высшей школы экономики в рамках исследования «Экономика контроля сахарного диабета 2-го типа на основе моделирования больших данных» использовали модель, которая оценивает вероятность возникновения событий ССЗ на основе таких исходных параметров, как пол, возраст, уровень холестерина, липиды, систолическое давление, индекс массы тела, статус по курению, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и ишемический инсульт. Их сочетание позволяет сформировать несколько тысяч «портретов». В настоящем исследовании в качестве исходных параметров рассматривались сочетания ограниченного числа характеристик: пол, возраст, уровень гликированного гемоглобина, наличие или отсутствие ССЗ. Агрегация данных с помощью кластерного анализа отдельно для женщин и мужчин с учетом трех возрастных групп (до 40 лет, 40–59 лет и 60 лет и старше) и четырех групп, различающихся по уровням HbA1c, а также с учетом информации о наличии ССЗ позволила сформировать 48 кластерных групп.

Для каждой из этих групп рассчитывались вероятности развития сердечно-сосудистых событий в горизонте прогнозирования десять лет. Интегральным показателем сохраненных лет жизни и лет, проведенных без болезни, был параметр DALYs (DisabilityAdjusted Life Years), рассчитанный как сумма лет жизни, утраченных в результате преждевременной смерти YLL (Years of Life Lost) и количества лет, прожитых в состоянии болезни и/или инвалидности YLD (Years of healthy Life lost due to Disability). Для расчета показателя YLL оценивалось количество недожитых лет относительно величины продолжительности жизни. Для расчета экономических выгод от улучшения контроля СД 2-го типа в группе больных трудоспособного возраста использовался показатель средней заработной платы. Для расчета величины заработной платы, сохраненной за счет предотвращенных смертей, использованы данные о количестве спасенных лет жизни, средняя величина заработной платы в РФ в 2019 году, число сохраненных активных лет трудоспособного периода. Расчет средней заработной платы в горизонте десяти лет производился с учетом ежегодной инфляции 4 % отдельно мужчин и женщин в возрасте от 30 до 60 лет, по группе «специалистов среднего уровня».

В среднем при условии достижения больными с СД 2-го типа целевого значения гликированного гемоглобина число предотвращенных новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний составляет 30 на 1 тыс. человек у женщин и 33 на 1 тыс.— мужчин. Кроме того, чем выше изначальный уровень гликированного гемоглобина, а затем в результате лечения достигнуты целевые значения, тем выше количество предотвращенных случаев ССЗ. Наличие хотя бы одного ССЗ у больного СД 2-го типа, достигшего целевого значения гликированного гемоглобина, также увеличивает число предотвращенных новых случаев заболеваний. Число предотвращенных случаев смерти у женщин, не имеющих целевого уровня гликированного гемоглобина (недостаточный контроль СД 2-го типа), может быть выше, чем у мужчин, особенно это касается старших возрастов. Однако наибольшее различие наблюдается между группами больных, имеющих и не имеющих в анамнезе ССЗ. Эффективный контроль СД 2-го типа существенно снижает смертность у больных СД 2-го типа, уже имеющих ССЗ. При этом у женщин этот фактор играет даже бОльшую роль. Вместе с тем моделирование показало, что среди мужчин трудоспособного возраста до 60 % предотвращенных смертей прогнозируется на первые пять лет эффективного контроля заболевания. Таким образом, очевидна важность мер по контролю СД 2-го типа, в том числе с помощью современных технологий лечения, именно у категорий больных с дополнительными факторами риска, таких как наличие ССЗ.

Прогнозируемое потенциальное число предотвращенных ССЗ составило 99 948 случаев. Это означает, что в среднем у 4,2 % больных с СД 2-го типа не разовьется осложнение в виде ССЗ в горизонте десяти лет прогнозирования при условии достижения целевых значений гликированного гемоглобина. Число же предотвращенных смертей среди лиц, в отношении которых проводилась экстраполяция, оценивается в 124 871 случай. Это означает, что в среднем 5,2 % больных с СД 2-го типа сможет избежать преждевременной смерти от ССЗ в перспективе десяти лет.

Как видно из полученных расчетов, успешный контроль заболевания позволит в течение десяти лет сохранить 1,69 млн лет жизни. Анализ структуры DALY показывает, что потери при ССЗ в наибольшей степени вызваны смертью: показатель YLL составляет 97,6 %. По данным GBD, в мире при общих потерях в связи с ССЗ, оцениваемых в 393 млн лет, величина YLL составляет 359 млн лет, или 91,3 %. Таким образом, максимальные общественные выгоды при борьбе с ССЗ связаны прежде всего со снижением смертности. По результатам моделирования при сложившейся структуре больных СД 2-го типа, в которой доля больных старших возрастов превалирует и составляет 75 %, наибольшие выгоды при улучшении контроля заболевания возможно получить за счет этой группы (показатель достигает 63,9 %). Моделирование также показало, что 65 % величины YLL атрибутировано к женщинам, 46,2 % величины YLL обеспечивают компенсированные группы больных, 88,5 % величины YLL может быть получено за счет улучшения контроля среди больных, уже имеющих как минимум одно ССЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Моделирование показало, что за десять лет в РФ можно сократить потери DALY на 1 697 769,25 года, что соответствует 115,93 года на 100 тыс. населения в год. Для сравнения: в 2021 году в России показатель DALY по причине СД 2-го типа составил 671,3 года на 100 тыс. населения. Таким образом, прогнозируемое снижение заболеваемости и смертности от ССЗ может обеспечить ежегодное снижение на 17 % общих потерь DALY при СД 2-го типа. С учетом средней заработной платы и лет активного трудового периода для разных групп трудоспособного возраста сумма дополнительного вклада в экономику РФ оценивается в 197,8 млрд руб. за десять лет. Таким образом, средний ежегодный вклад в экономику может составить 19,8 млрд руб.

Дополнительно проводилась оценка экономических выгод в метриках подушевого ВВП (при величине ВВП в 2022 году в 1,534 трлн руб. и численности населения на 1 января 2023 года в 146 447 424 человека), величина ВВП на душу населения в 2022 году составила 1,047 млн руб. Расчет потенциальной экономической выгоды от эффективного контроля заболевания у 2,4 млн больных трудоспособного возраста, включенных в ФРСД, показывает, что она от сохраненных лет жизни в связи с предотвращенными сердечно-сосудистыми событиями в метрике ВВП на душу населения может составить 2,135 трлн руб. за десять лет, или 213,6 млрд. руб. в среднем в год.

Елена Иванова