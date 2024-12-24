За сутки краснодарские спасатели вывезли с пляжей Анапы 28 самосвалов мусора

Краснодарцы за сутки очистили от нефтепродуктов в Анапе 0,7 км берега и вывезли 28 самосвалов мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С побережья было вывезено 560 куб. м мусора, что эквивалентно 28 самосвалам. С 18 декабря 2024 года было очищено 5,3 км береговой линии. В ходе работ использовалось 88 самосвалов и участвовал 81 человек. В некоторых местах очистка проводилась повторно. Собранные нефтепродукты отправляют на полигон в поселок Стрелка Темрюкского района.

По данным краевого оперативного штаба, в работах в Анапе и Темрюкском районе ежедневно принимают участие около 10 тыс. человек и более 350 единиц техники. Загрязненный грунт утилизируют три сертифицированные компании.

Для волонтеров предусмотрено горячее питание, необходимый инвентарь, оборудованы пункты обогрева. Согласно правилам техники безопасности, работа с нефтепродуктами не должна продолжаться больше двух часов, поэтому осуществляется своевременная смена персонала.

Алина Зорина