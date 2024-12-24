Владимир Горб ушел с поста главы Староминского района

Глава Староминского района Краснодарского края Владимир Горб ушел с должности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Во время 51-й внеочередной сессии Совета муниципального образования депутаты поддержали решение Владимира Горба о досрочном сложении полномочий главы. Он ушел по собственному желанию, отмечают в администрации края.

Владимир Горб руководил Староминским районом с 2009 года. За время его деятельности муниципалитет достиг значительных успехов в различных сферах социально-экономического развития и решении вопросов местного значения. Как отмечает администрация Кубани, также возрос объем основных отраслей экономики, а район включился в реализацию национальных проектов.

С 25 декабря исполнять обязанности главы муниципалитета будет Алексей Кияшко — заместитель главы, отвечающий за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Алина Зорина