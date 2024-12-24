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Раненому на СВО тагильчанину отказали в выплате из-за «несоблюдения условий»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокуратуры в отношении участника специальной военной операции (СВО) по выплате 150 тыс. руб. за ранение, в которой ему ранее отказали из-за «несоблюдения условий», сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В суде установили, что в ноябре 2023 года участник спецоперации подал заявление в управление социальной политики №21, требуя единовременную выплату за ранение, полученное в ходе военных действий. В феврале 2024 года ему отказали, сославшись на отсутствие подтверждения соблюдения условий для получения выплаты. Однако проверка показала, что заявитель в декабре 2022 года добровольно присоединился к «организации, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО», а в марте 2023 года получил ранение и лечился, что подтверждено медицинскими документами.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила подала иск в суд с требованием признать отказ незаконным и обязать управление назначить выплату. Решение пока не вступило в силу.

Ранее суд Екатеринбурга распорядился выдать квартиру в новостройке сироте, принимавшему участие в специальной военной операции (СВО), который встал в очередь нуждающихся в жилом помещении в сентябре 2015 года.

Ирина Пичурина

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