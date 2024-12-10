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Сироте-участнику СВО с Урала выдали квартиру в новостройке через суд

Суд Екатеринбурга распорядился выдать квартиру в новостройке сироте, принимавшему участие в специальной военной операции (СВО), передают в Генпрокуратуре РФ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга по обращению уральца провела проверку, в ходе которой установила, что ставший в несовершеннолетнем возрасте сиротой молодой человек в сентябре 2015 года встал в очередь нуждающихся в жилом помещении. Сейчас он, будучи участником СВО, находится в отпуске.

В связи с тем, что сироте длительное время не было предоставлено жилье, прокуратура направила в суд исковое заявление к региональному министерству строительства и развития инфраструктуры. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Напомним, в начале года правительство Свердловской области направило 3 млрд руб. на обеспечение жильем детей-сирот в 2024 году, на эту сумму планировали выдать жилье свыше 800 человек.

Ирина Пичурина

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