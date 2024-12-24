На ликвидацию экокатастрофы в Анапе направят 1,2 млрд рублей

Власти Краснодарского края выделят Анапе на ликвидацию чрезвычайной ситуации после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе финансирование в виде межбюджетных трансфертов. Всего муниципалитету направят 1,2 млрд руб., говорится в постановлении губернатора региона Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

До конца 2024 года властям Анапы направят 400 млн руб. Остальная сумма поступит городу в 2025-м году.

Средства перераспределят в том числе за счет снижения бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов сферы ЖКХ, транспортного комплекса, а также расходов на обеспечение деятельности госучреждений в части закупки товаров, говорится в постановлении.

Авария произошла в Керченском проливе утром 15 декабря. В течение 1,5 часа затонули сразу два танкера, перевозивших нефтепродукты. Из них вылилось 40% мазута, заявлял президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии». К утру 17 декабря нефтяное пятно достигло берега Анапы и Темрюкского района. Происходящее глава государства назвал экологической катастрофой. Как с ней борются — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина