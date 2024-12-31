Год кадров и сделок

В 2024 году на Урале сменялись владельцы активов, топ-менеджеры компаний, совершались крупные сделки. Подробнее о том, чем именно запомнился уходящий год в сфере бизнеса, — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-управляющая банком «Открытие» на Урале Наталья Алемасова возглавила «Почту России» в регионе

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Почта России» Экс-управляющая банком «Открытие» на Урале Наталья Алемасова возглавила «Почту России» в регионе

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Почта России»

Кадровые перестановки

В феврале экс-управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова была назначена на должность регионального управляющего макрорегиона Урал АО «Почта России». Ее приоритетными задачами стали модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов. Предыдущий глава уральского отделения «Почты России» Дмитрий Киселев продолжил работать в другой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор, председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков (слева) и председатель Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Петр Колтыпин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор, председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков (слева) и председатель Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Петр Колтыпин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В марте стало известно, что с апреля начальником Уральского банка Сбербанка будет Петр Колтыпин, ранее возглавлявший Волго-Вятский банк. Экс-руководитель уральского подразделения Дмитрий Суховерхов перешел на пост руководителя Северо-Западного банка.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Издалека, с Волги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-гендиректор ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экс-гендиректор ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе стало известно, что генеральный директор и член правления «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов покидает свой пост, который занимал на протяжении более 30 лет. Его место занял первый заместитель и его сын Кирилл Скуратов. Свое решение сложить полномочия Скуратов-старший объяснял тем, что «пришло время дать возможность поработать молодой команде».

Подробнее — в интервью «Ъ-Урал» «"Из страны я не уезжаю, может путешествовать буду чаще"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель уральского отделения общественной организации "Деловая Россия" Леонид Гункевич

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель уральского отделения общественной организации "Деловая Россия" Леонид Гункевич

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В октябре подал в отставку гендиректор управляющей компании (УК) туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич. Исполняющим обязанности был назначен Евгений Манторов. По словам господина Гункевича, он решил сосредоточиться на работе в «Деловой России», где возглавляет свердловское отделение. Ранее у него непростые отношения с главой областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмирой Тукановой. Представители уральской туриндустрии отмечали, что есть вероятность ликвидации УК после отставки господина Гункевича.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Леонид Гункевич спустился с горы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании "Россети Урал" (МРСК Урала) Дмитрий Воденников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Генеральный директор компании "Россети Урал" (МРСК Урала) Дмитрий Воденников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ноябре совет директоров ПАО «Россети Урал» назначил генеральным директором компании Дмитрия Воденникова, стаж работы в энергетике которого составляет 30 лет. Экс-гендиректор «Россети Урал», Александр Пятигор, возглавлявший компанию более двух лет, в сентябре 2024 года был назначен гендиректором «Россети Московский регион».

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Гендиректор уехал в столицу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидается, что сделка позволит «Сибагро» обеспечить свинокомплекс «Уральский» качественными кормами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ожидается, что сделка позволит «Сибагро» обеспечить свинокомплекс «Уральский» качественными кормами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сделки

В марте АО «Сибирская аграрная группа» («Сибагро») приобрело на торгах 51% акций Богдановичского комбикормового завода, которые принадлежали властям Свердловской области. Сумма сделки составила 1,3 млрд руб., что выше начальной стоимости на 19 тыс. руб. Так «Сибагро» стала основным владельцем предприятия, что позволит ей обеспечить свинокомплекс «Уральский» качественными кормами. Как подчеркивали эксперты, монополизация высококонкурентного рынка выгодна в условиях форсирования рыночной экономики.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"Сибагро" докупила комбикорм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский банк реконструкции и развития ("УБРиР")

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральский банк реконструкции и развития ("УБРиР")

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В апреле Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) к европейскому депозитарию Euroclear Bank S.A./N.V и взыскал в пользу банка $44 млн — номинал облигаций и купонные выплаты, которые были заморожены на счете. Также было взыскано 197,1 тыс. руб. в качестве возмещения расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска. Помимо этого, суд удовлетворил иск соистца — АО «ВУЗ-банк» (входит в группу УБРиР). В его пользу Euroclear должен выплатить $24,2 млн и 195,3 тыс. руб. в возмещение расходов при подаче иска. Однако юристы отмечали, что вероятность исполнения Euroclear решения российского суда низка.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Уральскому банку присудили замороженное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Заря» на ул. Баумана в районе Эльмаш в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Кинотеатр «Заря» на ул. Баумана в районе Эльмаш в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В мае сеть кинотеатров «Премьер Зал» продала кинотеатр «Заря», который располагается в Екатеринбурге, в районе Эльмаш, на ул. Баумана. Новый собственник и сумма сделки не раскрывались. По словам директора сети кинотеатров «Премьер Зал» Владимира Петелина, продажу осуществили ввиду пересмотра стратегии развития сети и фокусирования на других направлениях.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"Заря" ушла в закат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский хлебомакаронный комбинат "Смак"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский хлебомакаронный комбинат "Смак"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В середине мая московское ООО «Управляющая компания "М-групп"», которое управляет АО «Макфа», перешло в собственность Российской Федерации. В АО «Макфа», в частности, входит екатеринбургский хлебокомбинат «Смак». Как и прежде, ООО «Управляющей компанией "М-групп"» возглавляет Юлия Иванова. Помимо АО «Макфа», ООО «УК "М-групп"» управляет ООО «Рамкон» (Московская область), которое также перешло во владение Росимущества.

Подробнее — в материале «Ъ» «В порядке макаронного надзора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственная площадка АО "Уралхиммаш"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Производственная площадка АО "Уралхиммаш"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В октябре группа «Синара» стала владельцем 74,99% акций АО «Уральский завод химического машиностроения», которые ранее принадлежали структурам Газпромбанка. В «Синаре» планировали сохранить профиль предприятия и начать развивать новые направления бизнеса. Ранее группа приобрела у Газпромбанка ООО «КриоГаз» — оператора технических газов.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «В портфель добавили химии».