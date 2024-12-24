На Кубани участника картеля оштрафовали на 6,5 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал законным постановление Краснодарского УФАС России о наложении штрафа на ООО «Гарантия» в размере 6,5 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2022 года комиссия антимонопольной службы выявила нарушение законодательства в действиях трех компаний: ООО «Гарантия», ООО «ГСИ» и ООО «Альянскубаньстрой». Они заключили картельное соглашение, которое заключалось в совместном участии в электронных аукционах.

В отношении участников картеля были возбуждены административные дела. Они должны были выплатить штраф в совокупном размере 15,3 млн руб. ООО «Гарантия», не согласившись с постановлением о наложении административного штрафа в размере 6,5 млн руб., подало заявление в Арбитражный суд Краснодарского края с целью оспорить решение. Заявление оставили без удовлетворения.

Алина Зорина