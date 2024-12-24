Ведет свою историю от Всероссийского союза лаун-теннис клубов, основанного Артуром Макферсоном в 1908 году. В 1929 году создана Всесоюзная секция тенниса, в 1956 году образована Федерация тенниса СССР. В 1989 году создана Всероссийская теннисная ассоциация. 15 апреля 2002 года было зарегистрировано общероссийское общественное физкультурно-спортивное объединение «Федерация тенниса России» (ФТР). Занимается развитием и популяризацией тенниса, развитием материально-технической базы, представляет страну в международных теннисных организациях, утверждает и тренирует спортсменов сборной России. Объединяет 73 региональные федерации и отделения. Ежегодно проводит в России более 2,5 тыс. соревнований различного уровня: от любительских до международных. Крупнейшим соревнованием является Кубок Кремля. Президент организации избирается на должность отчетно-выборной конференцией ФТР. Годовой бюджет складывается из перечислений от спонсоров, Минспорта и Олимпийского комитета России.