«Застройщики начинают притормаживать новые проекты»
Замгубернатора Сергей Морозов — о рынке жилищного строительства
Рынок жилищного строительства в Нижегородской области переживает непростой период охлаждения из-за низкого наполнения эскроу-счетов, повышения ключевой ставки ЦБ и вслед за ней кредитной ставки. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора Сергей Морозов, подводя строительные итоги 2024 года.
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
— Кредитные ставки по стандартной ипотеке находятся на уровне от 25% до 30%, что не может не сказаться на охлаждении рынка и на темпах продаж. На сегодняшний день многие застройщики начинают несколько притормаживать новые проекты, придерживать их в период волатильности рынка. Но, несмотря на это, первое полугодие дало хороший задел, наполняемость эскроу-счетов по тем проектам, которые находятся в стадии реализации, достаточно хорошая. В целом это позволяет говорить о некоей подушке безопасности на будущее.
Опыт предыдущих лет говорит, что кризисные явления рано или поздно заканчиваются, и выигрывает тот, кто не останавливается, кто смело смотрит вперед и дальше идет в реализации своих планов. Для этого у нас функционирует несколько институтов взаимодействия с инвесторами. Это в первую очередь оперативный штаб по решению проблем, связанных с негативными явлениями в сферах экономики, жилищного строительства, ЖКХ, экологии. Он действует на постоянной основе, мы обсуждаем наболевшие вопросы с инвесторами, координируем наши действия с федеральными органами власти.