«Застройщики начинают притормаживать новые проекты»

Рынок жилищного строительства в Нижегородской области переживает непростой период охлаждения из-за низкого наполнения эскроу-счетов, повышения ключевой ставки ЦБ и вслед за ней кредитной ставки. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора Сергей Морозов, подводя строительные итоги 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Кредитные ставки по стандартной ипотеке находятся на уровне от 25% до 30%, что не может не сказаться на охлаждении рынка и на темпах продаж. На сегодняшний день многие застройщики начинают несколько притормаживать новые проекты, придерживать их в период волатильности рынка. Но, несмотря на это, первое полугодие дало хороший задел, наполняемость эскроу-счетов по тем проектам, которые находятся в стадии реализации, достаточно хорошая. В целом это позволяет говорить о некоей подушке безопасности на будущее.

Опыт предыдущих лет говорит, что кризисные явления рано или поздно заканчиваются, и выигрывает тот, кто не останавливается, кто смело смотрит вперед и дальше идет в реализации своих планов. Для этого у нас функционирует несколько институтов взаимодействия с инвесторами. Это в первую очередь оперативный штаб по решению проблем, связанных с негативными явлениями в сферах экономики, жилищного строительства, ЖКХ, экологии. Он действует на постоянной основе, мы обсуждаем наболевшие вопросы с инвесторами, координируем наши действия с федеральными органами власти.

Записала Ирина Швецова