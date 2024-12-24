В Екатеринбурге на ул. Вишневой в пожаре погибли два человека, СК начал проверку

В Екатеринбурге вечером 23 декабря 2024 года в деревянном доме на улице Вишневой произошел пожар, в результате которого погибли два человека: 47-летний мужчина и 50-летняя женщина. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга начал проверку. Пожар начался в квартире, где жил мужчина. Женщина находилась у него в гостях. По предварительным данным, они употребляли спиртное и курили, что могло стать причиной возгорания.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что происшествие не связано с криминалом. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.