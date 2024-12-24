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Чуйченко: гуманизация условий в колониях не должна заменять порядок

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что гуманизация условий в местах лишения свободы «не должна подменять собой порядок» в колониях. Он напомнил, что в принятой в 2023 году концепции развития уголовно-исполнительной системы основным направлением стала гуманизация. По словам министра, помимо этого необходимо обеспечивать эффективность работы ФСИН и создавать соответствующие условия для сотрудников исправительных учреждений.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы должны исходить из того, что лица, которые находятся в местах лишения свободы, отбывают наказание. А наказание — это лишения и определенные тяготы, которые они должны нести. Зачастую там оказываются отъявленные преступники, они нуждаются в плотном контроле»,— сказал господин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС)

Концепция развития УИС до 2030 года была принята в 2021 году, последние изменения в нее были внесены в мае 2023 года. Среди вызовов, перед которыми стоит УИС, в концепции в том числе указаны модернизация инфраструктуры колоний и социальная адаптация осужденных. В рамках концепции в 2024 году были приняты проекты об отсрочке от наказания для некоторых категорий осужденных, освобождении тяжелобольных заключенных и изменении гардероба арестантов и заключенных.

Подробнее о гуманизации условий в местах лишения свободы — в материале «Ъ» «Дресс-код согласно приговору».

Полина Мотызлевская

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