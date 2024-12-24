Минсельхоз Татарстана оштрафуют за проведение мероприятия до заключения контракта

Министерство сельского хозяйства Татарстана будет оштрафовано за оказание услуг — проведение мероприятий, посвященных конному спорту, до заключения муниципального контракта. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель руководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов.

Мероприятия начали проходить с января 2023 года, а контракт по их проведению был заключен лишь спустя месяц, в июне того же года. Министерству грозит штраф по ст. 14.9 КоАП РФ на ответственное должностное лицо.

Сумма закупки составляла 21 млн руб.

Влас Северин