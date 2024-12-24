Казань в 2024 году соберет 350 млрд рублей для всех уровней бюджета, включая федеральный, республиканский и городской. В то же время городской бюджет составит 50 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань соберет 350 млрд рублей для всех уровней бюджета в 2024 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Казань соберет 350 млрд рублей для всех уровней бюджета в 2024 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Бюджет Казани с учетом субвенций и дотаций составляет 50 млрд рублей. В этом году мы соберем во все уровни бюджета 350 миллиардов рублей. То есть Казань является крупным донором», — заявил градоначальник.

По словам господина Метшина, в 2024 году на обновление общественного транспорта было выделено 4 млрд рублей, включая покупку 39 новых троллейбусов «МАЗ» и 127 автобусов. Также, благодаря федеральным программам и поддержке республики, в Казани было построено 18 общественных пространств, включая детский парк «Елмай», который является одним из крупнейших в России, а также инклюзивный бульвар на улице Серова — один из первых в стране, полностью адаптированный для маломобильных групп и людей с ограничениями по зрению и слуху.

За последние 10 лет в городе было построено 177 социальных объектов, что в полтора раза больше, чем в Новосибирске, занимающем второе место среди городов России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. К октябрю 2024 года Казань посетили более 4 млн туристов.

Анар Зейналов