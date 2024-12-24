Курорт «Архыз» запустил программу оздоровления для детей с ОВЗ

Всесезонный горный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии запустил первую в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) благотворительную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе курорта.

В зимнем сезоне 2024-2025 годов на курорте откроется центр адаптивного спорта и туризма «Архыз 2.0». Это будет первый комплексный проект такого рода в Северо-Кавказском федеральном округе, направленный на организацию детского спорта для детей с аутоиммунными и генетическими заболеваниями, синдромом Дауна и ДЦП, говорится в сообщении.

Открытие центра стало долгожданным событием, рассказал гендиректор «Архыза» Роман Киранчук. Работа над проектом велась целый год. «Маленьким гостям курорта будут предоставлены специально оборудованные комфортабельные помещения проката и раздевалки с туалетами. Для катания и тренировок оборудована адаптивная зона на трассе "Романтик". Команда "Архыза" сделает все возможное, чтобы дети уехали от нас счастливыми и переполненными эмоциями», — цитирует пресс-служба курорта Киранчука.

Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев заявил о важности развития инклюзивного туриста для улучшения социальной политики региона и совершенствования туристической инфраструктуры.

Расул Текеев также отметил, что запуск зимней оздоровительной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья будет включать различные мероприятия. Это направлено на поддержку таких детей и обеспечение их равноправного участия в туристических активностях.

«Мы не только создаем комфортную и доступную среду, но и открываем перед детьми новые горизонты для общения, образования и культурного обогащения»,— подчеркнул министр.

Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев заявил о важности развития инклюзивного туризма для улучшения социальной политики региона и совершенствования туристической инфраструктуры. Господин Текеев отметил, что запуск зимней оздоровительной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья будет включать различные мероприятия. Это направлено на поддержку таких детей и обеспечение их равноправного участия в туристических активностях.

«Мы не только создаем комфортную и доступную среду, но и открываем перед детьми новые горизонты для общения, образования и культурного обогащения»,— подчеркнул министр.

Курорт «Архыз» объявил о бесплатных услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Речь идет о профессиональных инструкторах, экипировке и инвентаре. Программы рассчитаны на детей от четырех до 18 лет и включают курсы горнолыжного спорта, включая начальный уровень и паралимпийские дисциплины.

Курорт «Архыз», один из популярных туристических центров России, готовится принять своего миллионного гостя этого сезона. Курорт специализируется на активном семейном отдыхе и предлагает две туристические деревни, более 27 километров трасс с системой искусственного снега и девять канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км.