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За полдня с пляжа Анапы вывезли 80 кубометров загрязненного песка

Специалисты вывезли 80 куб. м загрязненного мазутом песка с центрального пляжа Витязево за полдня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

С утра на этом участке трудятся сотрудники городских служб — МБУ «Благоустройство» и МБУ «БОРУ». Здесь также задействован спецтранспорт: тракторы и погрузчики. В районе пляжа Витязево работают специалисты экстренных служб и волонтеры.

Ранее мэрия Анапы рассказала о том, что запустила проект «Спаси море», в котором действует единый контактный центр по вопросам ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. Каждый может получить всю необходимую информацию о координации работ по устранению последствий разлива мазута.

Алина Зорина

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