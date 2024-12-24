В Казани ограничат движение у «Татнефть Арены» из-за проведения новогодней елки
В Казани 24-25 декабря будет ограничено движение транспорта около Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» в связи с проведением республиканской елки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.
Ограничения будут действовать с 18:00 24 декабря до 20:00 25 декабря на улицах Бичурина и Мусина на участках от улицы Чистопольская до улицы Сибгата Хакима.
Республиканская елка состоится 25 декабря в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».