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В Казани ограничат движение у «Татнефть Арены» из-за проведения новогодней елки

В Казани 24-25 декабря будет ограничено движение транспорта около Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» в связи с проведением республиканской елки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Ограничения будут действовать с 18:00 24 декабря до 20:00 25 декабря на улицах Бичурина и Мусина на участках от улицы Чистопольская до улицы Сибгата Хакима.

Республиканская елка состоится 25 декабря в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».

Анар Зейналов

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