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Спасатели Ростовской области перейдут на повышенный режим готовности

В период с 28 декабря до 9 января спасатели Ростовской области перейдут на режим повышенной готовности для обеспечения безопасности граждан в праздничные дни. Об этом журналистам сообщил и. о. начальника ГУ МЧС России по региону Александр Савуков.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, личный состав проинструктирован, руководители всех уровней будут находиться в готовности прибыть на рабочие места.

Всего в дежурствах задействуют более 2,5 тыс. специалистов и около 700 единиц техники.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году на территории Ростовской области зафиксировано более 9,9 тыс. пожаров. В результате возгораний погибли 198 человек, еще 226 пострадали.

Ева Китаева

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