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В Ростовской области из-за пожаров погибли 198 человек с начала года

На территории Ростовской области зафиксировано более 9,9 тыс. пожаров в 2024 году. В результате возгораний погибли 198 человек, еще 226 пострадали, сообщил журналистам и.о. начальника ГУ МЧС России по региону Александр Савуков.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Он отметил рост детской смертности. В текущем году при пожарах погибли девять детей, что на четыре ребенка больше, чем в 2023 году.

Также в регионе в текущем году произошли 1,3 ландшафтных пожаров на площади более 6 тыс. га. Пострадавших не зафиксировано.

По словам и. о. начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, сейчас в 181 населенном пункте региона действуют подразделения добровольной пожарной охраны численностью 4,3 тыс. человек. С начала года добровольцы приняли участие в тушении 3,3 пожаров.

Ева Китаева

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