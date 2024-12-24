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Смертность в Татарстане снизилась на тысячу человек в декабре 2024 года

В Татарстане смертность в декабре 2024 года снизилась на тысячу человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

Смертность в Татарстане снизилась на тысячу человек в декабре 2024 года

Смертность в Татарстане снизилась на тысячу человек в декабре 2024 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Смертность в Татарстане снизилась на тысячу человек в декабре 2024 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра, подъем смертности наблюдался в республике с конца ноября прошлого года, включая декабрь и январь текущего года. Однако, благодаря предпринятым мерам, в декабре нынешнего года удалось сохранить на тысячу жизней больше, чем годом ранее.

Среди факторов, способствовавших снижению смертности, господин Миннуллин отметил усиление работы скорой медицинской помощи и повышение доступности приемных отделений больниц. Особое внимание уделялось пациентам из группы риска, в первую очередь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них была организована система оперативной госпитализации и корректирующей терапии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году 231 человек скончался от острых отравлений алкоголем в период с января по ноябрь. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 197 таких случаев.

Анар Зейналов

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