В 2024 году в Татарстане смертность от острых отравлений алкоголем увеличилась на 17%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане смертность от отравлений алкоголем выросла на 17%

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане смертность от отравлений алкоголем выросла на 17%

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За январь–ноябрь 2024 года зарегистрирован 231 случай смерти от алкогольного отравления. В прошлом году за первые 11 месяцев зафиксировали 197 случаев.

Вместе с этим число отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в 2024 году снизилось на 3,8% и составило 505 случаев. Основную долю отравившихся занимают граждане от 18 лет и старше (87% или 439 случаев). Среди подросткового населения (15–17 лет) зафиксировано 43 случая (8,5%). Алкоголем чаще отравлялись мужчины (77%).

Больше всего отравлений приходятся на метанол — 63%.

Диана Соловьёва