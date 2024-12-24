«Фобос»: на Земле ожидается магнитная буря из-за вспышки на Солнце

На Земле завтра, 25 декабря, ожидаются магнитная буря среднего или слабого уровня, а также полярное сияние. Причиной послужила вспышка на Солнце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, вчера утром, 23 декабря, на Солнце была зафиксирована вспышка среднего класса. Синоптик отметил, что по интенсивности она приблизилась к границе максимального класса Х.

«Выброс корональной массы, связанный с этой солнечной вспышкой, достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря, и после 15 часов по московскому времени станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня... Продолжительной магнитной бури оценивается в 8–10 часов»,— написал господин Леус в Telegram.

В прошлый раз сильная магнитная буря класса G3 произошла на Земле в октябре. На ее фоне жители юга России наблюдали северное сияние.