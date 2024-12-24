Богдан Киселевич останется в «Локомотиве»

Ярославский ХК «Локомотив» заключил полноценный контракт с защитником Богданом Киселевичем. Об этом сообщили в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богдан Киселевич (в центре)

Фото: ХК «Авангард» Богдан Киселевич (в центре)

Фото: ХК «Авангард»

Контракт будет действовать до конца сезона. Напомним, что с защитником в начале декабря заключили пробный контракт, который действовал до 23 декабря. Как отметил в ходе одной из послематчевых пресс-конференций главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, Киселевич «может помочь» команде.

«Здесь нужно форму набирать, кататься, чтобы против топовых соперников играть. С другой стороны, его опыт и хладнокровность видно»,— говорил тогда наставник железнодорожников.

Богдан Киселевич в 2018 году стал олимпийским чемпионом вместе со сборной России. Он играл за «Северсталь», ЦСКА, «Авангард» и «Нефтехимик».

Алла Чижова