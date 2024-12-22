Наставник «Локомотива» прокомментировал победу над «Сочи»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции оценил последнюю домашнюю игру в 2024 году. Напомним, что железнодорожники обыграли ХК «Сочи» со счетом 3:1.

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«Создавали хорошие моменты, забили хорошие голы. Сложно настраиваться после "Автомобилиста"? ("Локомотив" проиграл команде 20 декабря) Мы не настраивали. Профессиональных спортсменов на свое любимое дело не нужно настраивать»,— сказал господин Никитин.

Также Игорь Никитин прокомментировал будущее защитника Богдана Киселевича в «Локомотиве», пробный контракт с которым действует до 23 декабря.

«Здесь нужно форму набирать, кататься, чтобы против топовых соперников играть. Сегодня мы в обороне немного играли. С другой стороны, его опыт и хладнокровность видно. Это не последняя игра для него? У нас есть руководство, которое решает. Мое мнение, что он поможет нам»,— сказал наставник «Локомотива».

25 декабря «Локомотив» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 30 матчах и проиграли в 9. На счету команды 62 очка.

Алла Чижова