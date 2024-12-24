В 2025 году власти Екатеринбурга планируют закупить 50 новых трамваев

Выступая на 26 очередном заседании Екатеринбургской городской думы, мэр города Алексей Орлов заявил, что в следующем году планируется закупить 50 новых трамваев. Как добавил господин Орлов, конкурс на закупку первых 15 трамваев будет объявлен в I квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В следующем году власти Екатеринбурга планируют закупить 50 трамваев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В следующем году власти Екатеринбурга планируют закупить 50 трамваев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Алексея Орлов, на сегодня в парке ЕМУП «Гортранс» имеется более 400 трамваев, средний возраст эксплуатации которых составляет 40 лет, более 200 троллейбусов. За последние два года троллейбусный парк был обновлен почти на половину — было закуплено 100 троллейбусов, 50 из которых будут поставлены до конца 2024 года.

«Лизинговые компании аккуратно подходят к участию в конкурсах с учетом действующей ключевой ставки. Тем не менее, мы предполагаем, что в следующем году приобретем как минимум 30 автобусов большой вместимости — "гармошек"»,— добавил Алексей Орлов.

Напомним, ранее в Орджоникидзевском троллейбусном депо Екатеринбурга прошла презентация 14 новых низкопольных троллейбусов «Синара-6254». Планируется, что новые троллейбусы выйдут на линию в 2025 году и будут обслуживать четыре маршрута.

Анастасия Таначева