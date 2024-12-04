В Екатеринбурге троллейбусы «Синары» пустят по четырем маршрутам в 2025 году

В Орджоникидзевском троллейбусном депо Екатеринбурга прошла презентация 14 новых низкопольных троллейбусов «Синара-6254». В ней, в том числе, участвовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-мэр Рустам Галлямов и президент группы «Синара» Михаил Ходоровский. Планируется, что новые троллейбусы выйдут на линию в 2025 году и будут обслуживать четыре маршрута, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В презентации новых троллейбусов, которая прошла в Орджоникидзевском троллейбусном депо Екатеринбурга, участвовали глава города Алексей Орлов (слева) и президент группы "Синара" Михаил Ходоровский (в центре) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация новых троллейбусов прошла сегодня, 4 декабря, в Орджоникидзевском троллейбусном депо Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация новых троллейбусов прошла сегодня, 4 декабря, в Орджоникидзевском троллейбусном депо Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 В презентации новых троллейбусов, которая прошла в Орджоникидзевском троллейбусном депо Екатеринбурга, участвовали глава города Алексей Орлов (слева) и президент группы "Синара" Михаил Ходоровский (в центре) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация новых троллейбусов прошла сегодня, 4 декабря, в Орджоникидзевском троллейбусном депо Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация новых троллейбусов прошла сегодня, 4 декабря, в Орджоникидзевском троллейбусном депо Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Как рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сейчас новым троллейбусам нужно пройти регистрацию и обкатку. В следующем году они выйдут на четыре маршрута:

№ 31 «Химмаш – ЖД вокзал»,

№ 36 «Химмаш – Академическая»,

№ 33 «Коммунистическая – Педуниверситет»,

№ 26 «Коммунистическая – Крауля».

Троллейбусы вмещают до 90 человек и могут проехать более 20 км без подключения к сети. В салонах имеются USB-слоты для зарядки гаджетов, системы информирования, климат-контроля, автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. По данным администрации, всего до конца года в Екатеринбург должно поступить 50 новых троллейбусов группы «Синара».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что группа «Синара» выиграла контракт на сумму свыше 1,63 млрд руб. на поставку 50 троллейбусов для Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбург прибыли 50 аналогичных троллейбусов. Всего за год было обновлено 100 из 233 единиц электротранспорта.

Анастасия Таначева