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Более 40 тонн мандаринов отправили из Сочи на СВО и в новые регионы России

В преддверии новогодних праздников из Сочи отправили более 40 тонн мандаринов. Фрукты доставят в детские учреждения, больницы и дома престарелых в Луганске, Макеевке, Геническе и других населенных пунктах Донбасса, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках этой акции 500 кг мандаринов доставили пожилым людям в Ильинский гериатрический пансионат, расположенный в прифронтовой зоне, а 200 кг — военнослужащим на Запорожском направлении. Всего к Новому году из Сочи специалисты отправили 40 тонн свежих фруктов.

В 2023 году в Сочи собрали урожай в 5,7 тонн цитрусовых культур, и по прогнозам местной мэрии, к концу 2024 года объем сбора должен был достичь 4 тонн. На курорте растут не только мандарины, но и апельсины, лимоны, а также кумкваты.

На 2024 год в Сочи запланировали собрать почти 200 тонн субтропических фруктов, что соответствует уровню 2023 года. Сейчас специалисты собрали 117 тонн различных плодов, в том числе цитрусовые, киви, хурму и фейхоа. Сельскохозяйственные предприятия города ставят перед собой цель увеличить валовой сбор фруктов, ягод и орехов на 2%, что позволит достичь почти 456 тонн. Ожидается также увеличение сбора ягодных культур на 24,5%, в том числе голубики, ежевики и малины. Специалисты прогнозируют урожай в 7,4 тонны.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в 2024 году в два раза выросла стоимость киви, выращенного в Сочи. Ценники на зеленые ягоды сейчас достигают 300 руб. за кг.

Мария Удовик

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