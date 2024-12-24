На Кубани от нефтепродуктов очищено 24 тысячи кв. м акватории Черного моря

В Краснодарском крае от нефтепродуктов очищено 24 тыс. кв. м акватории Черного моря, собрано 25 т нефтесодержащей жидкости, сообщила пресс-служба МЧС. Спасатели и волонтеры собрали более 21 тыс. т загрязненного мазутом песка, из них с пляжей вывезено более 15 тыс. т. Всего в регионе обследовано, в том числе повторно, 190 км береговой лини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Из сообщения МЧС следует, в акватории Анапы собрано 14 тыс. т нефтесодержащей жидкости, первично очищено 4,8 кв. км берега. Вечером 23 декабря министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщал, что в Анапе загрязнения наблюдаются на протяжении 54 км. По его словам, работа по очистке береговой линии займет «не один месяц».

«В феврале--марте, когда температура повысится, будет выброс мазута, который залег сейчас на дно. И нам нужно быть готовыми отработать побережье и водную гладь»,— говорил он.

В ликвидации последствий ЧС в районе Анапы участвует более 10 тыс. человек. По словам господина Козлова, объем разлива нефтепродуктов может вырасти до 200 тыс. т. Очистить береговую линию в регионе планируют до 1 февраля 2025 года, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев.

О том, как корреспондент «Ъ» вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута,— в материале «В Черном море, в черной пене».

Полина Мотызлевская