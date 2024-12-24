Парламент Кубани отчитался о реализации президентских поручений

На заключительном планерном совещании Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) председатели профильных комитетов доложили о реализации поручений президента РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kubzsk.ru Фото: www.kubzsk.ru

Заместитель руководителя ЗСК Николай Петропавловский рассказал о работе по снижению уровня бедности населения до 7% к 2030 году и расширению программы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Он отметил контроль за строительством лечебно-диагностического корпуса Детской краевой клинической больницы и 19 поликлиник.

Первый заместитель председателя бюджетного комитета Алексей Титов доложил об увеличении бюджетной обеспеченности региона и внедрении электронных госуслуг. Особое внимание уделено созданию льготного налогового режима для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающего производства.

Первый заместитель председателя комитета по экологии и туризму Андрей Булдин представил отчет о работе с твердыми коммунальными отходами, сохранении лесов и развитии особо охраняемых природных территорий.

«С учетом того, что следующий год объявлен главой государства Годом защитника Отечества, к предстоящему празднованию 80-летия Победы все памятники и мемориалы должны находиться в идеальном состоянии. Ситуацию с ними мы не должны отпускать ни на день»,— резюмировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Лия Пацан