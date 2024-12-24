Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Парламент Кубани отчитался о реализации президентских поручений

На заключительном планерном совещании Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) председатели профильных комитетов доложили о реализации поручений президента РФ.

Фото: www.kubzsk.ru

Фото: www.kubzsk.ru

Заместитель руководителя ЗСК Николай Петропавловский рассказал о работе по снижению уровня бедности населения до 7% к 2030 году и расширению программы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Он отметил контроль за строительством лечебно-диагностического корпуса Детской краевой клинической больницы и 19 поликлиник.

Первый заместитель председателя бюджетного комитета Алексей Титов доложил об увеличении бюджетной обеспеченности региона и внедрении электронных госуслуг. Особое внимание уделено созданию льготного налогового режима для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающего производства.

Первый заместитель председателя комитета по экологии и туризму Андрей Булдин представил отчет о работе с твердыми коммунальными отходами, сохранении лесов и развитии особо охраняемых природных территорий.

«С учетом того, что следующий год объявлен главой государства Годом защитника Отечества, к предстоящему празднованию 80-летия Победы все памятники и мемориалы должны находиться в идеальном состоянии. Ситуацию с ними мы не должны отпускать ни на день»,— резюмировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Лия Пацан

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...