Власти Кубани опровергли информацию о захоронении мешков с мазутом на пляже

Информация о том, что в Анапе захоронили мешки с мазутом на пляже, не является достоверной. Об этом сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти опубликовали видео с места, где якобы захоранивали мешки с грязным песком. В оперштабе пояснили, что «бархан» из мешков с мазутом с утра 24 декабря убирает тяжелая техника. Накануне его специально нагребали в этом и нескольких других местах, чтобы быстрее вывезти с пляжа нефтепродукты.

23 декабря именно в этом месте сняли видео и начали распространять информацию о том, что на пляже «Фея-3» в Анапе якобы идет захоронение собранных мешков с мазутом.

Татьяна Ручкина