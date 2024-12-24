В Чувашии пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

Чувашию выбрали столицей проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Четра».

Решение о проведении конкурса в Чувашии приняли на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» под руководством зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Возможности региона для проведения федерального этапа представили вице-премьер правительства республики Владимир Степанов и исполнительный директор компании Владимир Антонов.

Конкурс пройдет в Чувашии в 2025 году. В 2023 г. Чувашия уже проводила конкурс в номинации «Лучший бульдозерист».

«Четра» — российская компания, реализующая технику промышленного, коммунального назначения, запасные части и комплектующие.

По данным портала Rusprofile, компания «Четра» с уставным капиталом 50 тыс. руб. зарегистрирована в 2006 году. В 2021 году выручка организации составила 12 млрд руб., а прибыль — 684 млн руб.

Диана Соловьёва