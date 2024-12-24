Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане предложение в продаже коммерческой недвижимости выросло на 83,8%

В сегменте продажи коммерческой недвижимости в Республике Татарстан предложение увеличилось на 83,8% за год. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

За месяц предложение увеличилось на 1,6%. Увеличение связано в том числе со снижением спроса на коммерческие объекты. В декабре 2024 года медианная стоимость квадратного метра коммерческих помещений составила 106 тыс. руб., что на 55% больше по сравнению с прошлым годом и на 5,3% выше, чем в ноябре 2024 года.

В то же время в декабре 2024 года на рынке аренды коммерческой недвижимости наблюдается снижение предложения: экспозиция по всем типам коммерческих лотов уменьшилась на 11,2% за год и на 6,6% за месяц. Медианная стоимость аренды квадратного метра показала рост на 35,8% за последние 12 месяцев, однако относительно ноября 2024 года немного снизилась на 1%, составив 963 руб.

Подробности читайте в материале «Склады не сдаются».

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...