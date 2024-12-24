В Татарстане предложение в продаже коммерческой недвижимости выросло на 83,8%

В сегменте продажи коммерческой недвижимости в Республике Татарстан предложение увеличилось на 83,8% за год. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

За месяц предложение увеличилось на 1,6%. Увеличение связано в том числе со снижением спроса на коммерческие объекты. В декабре 2024 года медианная стоимость квадратного метра коммерческих помещений составила 106 тыс. руб., что на 55% больше по сравнению с прошлым годом и на 5,3% выше, чем в ноябре 2024 года.

В то же время в декабре 2024 года на рынке аренды коммерческой недвижимости наблюдается снижение предложения: экспозиция по всем типам коммерческих лотов уменьшилась на 11,2% за год и на 6,6% за месяц. Медианная стоимость аренды квадратного метра показала рост на 35,8% за последние 12 месяцев, однако относительно ноября 2024 года немного снизилась на 1%, составив 963 руб.

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Влас Северин