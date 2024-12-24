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В Казани 23 декабря в ДТП пострадали два человека

23 декабря в Казани зафиксировали 187 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В ДТП пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ города.

Вчера водитель трамвая не уступил дорогу на регулируемом пешеходном переходе и сбил пешехода. Также произошло столкновение машин: один из водителей не уступил дорогу.

В Казани задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у пяти владельцев автомобилей не было прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений никого не доставляли.

Диана Соловьёва

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