Облсуд отказал свердловскому экс-замминистра Шилиманову в смягчении наказания

Свердловский областной суд отказался изменять наказание на более мягкое осужденному за мошенничество бывшему заместителю экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шилиманов

Фото: Александр Штольц, Коммерсантъ Михаил Шилиманов

Фото: Александр Штольц, Коммерсантъ

В октябре он обратился с ходатайством в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, но в удовлетворении ему было отказано. Псле этого он подал апелляцию в облсуд, но пересмотра постановления добиться не удалось — он должен отбывать наказание еще четыре года, один месяц и шесть дней.

Напомним, один из фигурантов уголовного дела — экс-глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов в 2021 году был осужден Октябрьским райсудом Екатеринбурга на 10 лет за получение взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Михаил Шилиманов (с учетом приговора за мошенничество со средствами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» в 2020 году) получил девять лет лишения свободы за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд также оштрафовал их на 13 млн руб.

Ирина Пичурина