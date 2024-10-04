Суд оставил в силе приговор свердловскому экс-замминистра экономики Шилиманову

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, осужденного на 9 лет колонии за мошенничество, о смягчении неотбытой части наказания и оставил в силе вынесенный приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Штольц, Коммерсантъ Фото: Александр Штольц, Коммерсантъ

По версии следствия, один из фигурантов уголовного дела — экс-глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов потребовал у подрядчика «Титановой долины» директора ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова взятку в размере 10 млн руб. за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки работ. Организатором встреч между ними выступал Михаил Шилиманов.

В последствии Артемий Кызласов поднял требуемую сумму до 13 млн руб. Дмитрий Панов обратился в ФСБ. Подсудимые были задержаны в одном из кафе Екатеринбурга во время получения крупной суммы денег.

Суд установил, что всего состоялись четыре личных встречи, на которых Дмитрий Панов обсуждал с Артемием Кызласовым и Михаилом Шилимановым передачу взятки. Во время судебного следствия Михаил Шилиманов заявлял, что господа Кызласов и Панов общались и без его участия, и он был «неожиданно втянут в передачу денег».

Артемий Кызласов в 2021 году был осужден Октябрьским райсудом Екатеринбурга на 10 лет за получение взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Михаил Шилиманов (с учетом приговора за мошенничество со средствами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» в 2020 году) получил девять лет за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд также оштрафовал их на 13 млн руб.

В пятницу, 4 октября Михаил Шилиманов пытался смягчить часть неотбытого наказания, но суд ему отказал. «По состоянию на день рассмотрения ходатайства неотбытая Шилимановым часть наказания в виде лишения свободы составила 4 года 3 месяца 23 дня», — сообщили в региональной прокуратуре. Подчеркивается, что против удовлетворения ходатайства выступил прокурор, так как Шилиманов не возместил потерпевшим материальный ущерб и штрафы в доход государства. Администрация колонии, наоборот, выступила за смягчение наказание. Но суд встал на сторону гособвинения и отклонил требование осужденного.

Мария Шараева