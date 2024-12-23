Михаил Алексеев покинет пост главы банка «Открытие» 31 декабря

Михаил Алексеев прекратит полномочия президента-председателя правления банка «Открытие» 31 декабря. С этого же числа из банка также уходят два заместителя председателя и три члена правления банка, имена которых не раскрываются. Решение об этом принял совет директоров банка, следует из сообщения, которое опубликовано в центре раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В конце 2022 года банк «Открытие» был продан ВТБ (MOEX: VTBR) за 340 млрд руб. ВТБ объединяет активы: так, в январские праздники «Открытие» будет присоединен к БМ-банку (бывшему Банку Москвы), а затем уже БМ-банк вместе с Саровбизнесбанком присоединится к ВТБ в майские праздники 2025 года.

Михаил Алексеев работал в «Открытии» с января 2023 года. С октября 2020 до июня 2022 года он работал в Центробанке (ЦБ) России, входил в состав наблюдательного совета банка «Открытие». В 2008–2020 годах возглавлял Юникредитбанк.

Подробности о деятельности ВТБ — в материале «Ъ» «Агент слияния».