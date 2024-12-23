Соцфонд досрочно выплатит часть пенсий за январь до 28 декабря

Часть пенсионеров досрочно получат пенсию за январь 2025 года не позднее 28 декабря 2024 года, сообщили в Социальном фонде России (СФР). Выплату раньше времени получат те, кому зачисление обычно приходит с 1-го по 9-е число каждого месяца.

Досрочные выплаты затронут все виды пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по возрасту или инвалидности. Вместе с ними придут другие выплаты Соцфонда. Средства поступят автоматически, возобновление выплат через банки по стандартному графику начнется с 10 января.

В случае, если пенсионер получает средства по Почте России, пенсию будут доставлять на дом с 3 января. Доставка средств в праздничные дни будет осуществляться с учетом графика работы почтовых отделений.

В СФР отметили, что досрочные пенсии за январь придут в проиндексированном размере. С 1 января 2025 года пенсии вырастут на 7,3%. Индексация затронет также работающих пенсионеров. Президент Владимир Путин отмечал на Петербургском международном экономическом форуме в июне, что состояние государственных резервов позволяет вернуть индексацию.

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