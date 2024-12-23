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Для вывоза загрязненного песка с пляжей Кубани предоставят еще 50 самосвалов

Для того чтобы ускорить вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей Краснодарского края, предоставят еще 50 самосвалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Полсотни дополнительных самосвалов приступят к работе этим вечером. Глава края отметил, что такая возможность появилась благодаря принятому решению с Росприроднадзором и Минприроды по вывозу грунта для временного хранения на специальную площадку в промзону Анапы, а оттуда – на полигоны для обеззараживания и утилизации.

«Новая схема логистики ускорит очистку пляжей от нефтепродуктов»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина

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