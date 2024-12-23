Для вывоза загрязненного песка с пляжей Кубани предоставят еще 50 самосвалов
Для того чтобы ускорить вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей Краснодарского края, предоставят еще 50 самосвалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
Полсотни дополнительных самосвалов приступят к работе этим вечером. Глава края отметил, что такая возможность появилась благодаря принятому решению с Росприроднадзором и Минприроды по вывозу грунта для временного хранения на специальную площадку в промзону Анапы, а оттуда – на полигоны для обеззараживания и утилизации.
«Новая схема логистики ускорит очистку пляжей от нефтепродуктов»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.